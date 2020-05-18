وفاة فلسطينى فى نيكاراجوا بكورونا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن وفاة مواطن فلسطيني، 72 سنة، في نيكاراجوا بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، جراء إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا"، أنه بتسجيل هذه الحالة يرتفع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف الجالية الفلسطينية في الخارج إلى 85 حالة وفاة، بينما تبلغ الإصابات 1525 إصابة، فيما تعافى 703 حالات.