الأنبا رافائيل يستكمل درس الكتاب المقدس منفردا

يستأنف الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة؛ مساء اليوم ؛ اجتماع درس الكتاب منفردا.وأعلنت إيبارشية وسط القاهرة في بيان لها اليوم: أنه نظرًا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، والتزاما بقرارات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية، فنعتذر عن حضور درس الكتاب المقدس للأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة؛ على أن يستأنف الاجتماع عبر بثه على القنوات القبطية.ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترؤس اجتماعاتهم منفردين، على أن تبث عبر القنوات الفضائية المسيحية وعبر صفحات الإيبارشيات على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس في مارس الماضي اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأصدروا قرارات بغلق الكنائس وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد (covid - 19)، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس تدريجيا في منتصف يونيو المقبل.