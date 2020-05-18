«مصر لصناعة الكيماويات» تناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة الأربعاء

تعقد شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الجمعية العامة العادية يوم 20 مايو المقبل، والتي ستناقش اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020-2021.ومن المقرر أن تناقش الجمعية أيضًا التصديق على قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.يشار أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 16.91 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 62.59 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.وتستهدف مصر لصناعة الكيماويات تحقيق صافي ربح بنحو 77 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021، كما تستهدف تحقيق 404.8 مليون جنيه مبيعات خلال 2020-2021