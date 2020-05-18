305 إصابات جديدة بكورونا في سنغافورة

أكدت وزارة الصحة في سنغافورة 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، وهي أقل زيادة في أكثر من شهر.وبذلك يصل إجمالي الإصابات في سنغافورة إلى 28343.وحذرت الوزارة من أن انخفاض عدد الحالات يرجع جزئيا إلى انخفاض عدد الاختبارات حيث يراجع أحد المختبرات عملياته بعد مشكلة فنية.