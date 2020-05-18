ألمانيا تخفف المزيد من القيود على المطاعم والمقاهى والفنادق

ترفع العديد من الولايات الألمانية اليوم الإثنين، المزيد من القيود المفروضة على المطاعم والمقاهي والفنادق ومقدمي خدمات الضيافة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.وكان اتحاد "ديهوجا" الألماني المختص بالقطاع انتقد التناقضات في القواعد بين الولايات وحتى داخل الولاية نفسها في بعض الأحيان.ففي برلين على سبيل المثال، ظلت الحانات مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما كانت مفتوحة في ولاية براندنبورج المحيطة ببرلين.وتنطبق أحد القواعد الصحية على جميع الولايات، وهي أن يكون هناك مسافة تباعد بين الزبائن لا تقل عن متر ونصف المتر، وسيتعين على معظم موظفي الخدمة في هذه الأماكن ارتداء الكمامات.