الأنبا بولا يترأس اجتماعه الأسبوعي «أونلاين» الجمعة

يترأس الأنبا بولا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطنطا وتوابعها، الجمعة المقبل، اجتماعه الأسبوعي، بمقر كنيسة القديس مار مرقس طنطا "دون حضور"، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويلقي نيافته عظة روحية، في إطار حرصه على الدعم الروحي للأقباط والتواصل معهم خلال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداره خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.