رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:03 م
صناعة الفانوس بمصر
صناعة الفانوس بمصر
عبدالله هشام - آية سالم
طباعة
حظيت صناعة الفانوس منذ نشأتها في مصر برواج كبير، خلال شهر رمضان الكريم، بداية من عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله منذ 10 قرون، قبل أن تظهر جائحة فيروس كورونا لتغير كافة الطقوس والعادات.

لم يكن يدرك محمد جاد أن استعداداته لاستقبال الشهر الكريم منذ عدة أشهر، بتجهيز قطع الحديد والأقمشة، وشراء كميات وفيرة منها؛ لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من فانوس رمضان المعدني المغطى والمزخرف بأقمشة الخيامية، ستواجه أزمة كبيرة بسبب الكساد المفاجئ.

كان "جاد" يستعد كل عام لتصنيع فانوس رمضان المعدني، من خلال التشكيل عبر ماكينته الخاصة داخل ورشته الصغيرة بجانب أسوار القاهرة الفاطمية، قبيل بدء شهر رمضان بعدة أشهر، حتى يتمكن من صناعة أكبر كمية تفي باحتياجات الزبائن من التجار والمستهلكين، الذين يحرصون على شرائه كل عام مع بدء الشهر الكريم، لكن جائحة فيروس كورونا أتت بما لا يشتهي الجميع.

مع اقتراب شهر رمضان الكريم فوجئ الرجل الأربعيني بإعلان فرض الحظر الجزئي في شوارع المعمورة، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس، لتتسبب في حالة كساد كبيرة غير متوقعة للموسم المنتظر من العام للآخر.

لم يتمكن صانع الفانوس من بيع أكثر من نصف منتجاته من الفوانيس التي صنعها للمرة الأولى منذ بدء عمله في صناعتها قبل عشر سنوات؛ بسبب الكساد الذي سببه انتشار الفيروس.

وأوضح أنه كان يبيع خلال شهر رمضان أكثر من ألفي فانوس بمختلف الأحجام ويستمر الزبائن في طلبها حتى بعد نفاذ المواد الخام التي يجهزها قبيل بدء الموسم، إلا أنه هذا العام لم يتمكن من بيع أكثر من مئتي فانوس بسبب تداعيات جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتحدث باسم الجيش الليبى: سنرد بقوة على أى تهديد أمنى يخص المنطقة

11 نصيحة للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة.. غدًا

هجوم صاروخى يستهدف سفارات «المنطقة الخضراء» ببغداد

محافظ الدقهلية: الديوان العام خال من كورونا

الصور

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

image description

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

الأكثر قراءة

بعد إجازة عيد الفطر.. موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة «شديدة الحرارة»

الفلك: تعذر رؤية هلال شوال يوم الرؤية الشرعية حسابيًا

وفاة رجل الأعمال الشهير صالح كامل

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

«الشيخ الفتوة».. أمين حسنين يحول حفله لمعركة «فتوات» بسبب نساء بولاق

من يوميات «زكي طليمات» في السربون: يجهلون أن في مصر تمثيلًا وفنًا

الأزهر.. بناه الفاطميون لنشر المذهب الشيعي وأغلقه الأيوبيون

عبدالرحمن الأبنودي ومحمود درويش علاقة صداقة بدأت بمكالمة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

خبير تغذية: رمضان وصفة سحرية لإنقاص الوزن

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

منوعات

ارتفاع طلبات إعانات البطالة ببريطانيا

العثور على حفرية لآخر ديناصور مفترس فى الأرجنتين

أثينا تنشئ 6.8 كم للمشاة فى المناطق التاريخية

طريقة الحصول على نتيجة تقييم الأبحاث عبر منصة إدمودو edmodo

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ارحمونا من تعصبكم .. فالله يرحم من يشاء!!
لواء. محسن الفحام
ما بين البطولات والعقائد
ماجد حبته
ثروة الغنوشى.. الملياردير العاطل!
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
المزيد

الثقافة

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الفنان التشكيلي صلاح الأطرش

القومي لثقافة الطفل يواصل تقديم برامجه على «يوتيوب»

الشاعر البريطاني ليم سيساي يتحدث عن طفولته بـ«أبوظبي للكتاب»

محمد عبدالقادر: فترة العزل ساعدتنى على تقديم محتوى هادف