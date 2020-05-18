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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كريمة: ابن تيمية كفر أهل مصر وسلبياته أكثر من إيجابياته

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:47 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن ابن تيمية له إيجابيات وعليه سلبيات، لكن سلبياته أكثر من إيجابيات.

وأضاف "كريمة"، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولىط المصرية، أن من إيجابيته أنه نفى كلمة الفرقة الناجية، التي يتشدق بها الوهابية، وأيام التتار رفض أن يُفرج عن أسرى المسلمين فقط، وطالب بالإفراج عن أسرى اليهود والمسيحيين، وله فتاوى تيسير، منها عدم وقوع الطلاق القولي، ودعا للجهاد المشروع ضد المحتلين.

وأردف: "أما سلبياته، فقد كفر أهل مصر، وكفر الأشاعرة والصوفية، كما كفر المسلم المعين، وكفر والدي الرسول، وقال إن الاشاعرة مخانيث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة، وطعن في خلافة الإمام علي بن أبي طالب، وذمه وتطاول على الإمامين الحسن والحسين ودافع عن يزيد بن معاوية".

وتابع: "ابن تيمية أصل استحلال الدماء والأموال والأعراض، وفتح باب التكفير، وهو المتكأ الرئيسي للعنف المسلح وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض"، مردفا: "لولا السلفية المعاصرة وقت محمد ابن عبد الوهاب لمات فكر ابن تيمية".

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