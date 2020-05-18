وزير التعليم يكشف أسباب تأخير امتحانات الثانوية العامة 15 يومًا.. (فيديو)

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تأخير الامتحانات لتبدأ في الحادي والعشرين من يونيو المقبل بعدما كان مقررًا لها السابع من الشهر ذاته.وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك استعدادت تأمين الامتحانات وذلك بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والصحة.وأكد أنه تم تأخير موعد الامتحانات لمنح الفرصة للجهات التي تعمل لتأمين الامتحانات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.واستكمل أن منظومة الامتحانات في يونيو المقبل تضم ال 1.4 مليون طالب ونصف مليون إداري ومشرف ومصحح التأكد من سلامة الجميع.