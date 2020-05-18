خلال حلقة.. عمرو أديب يجمع 23 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل

أطلق الإعلامي عمرو أديب، حملة جمع تبرعات لعلاج غير القادرين بالمجان بمستشفى وادي النيل، والتي نجحت على مدار الثلاث سنوات الماضية في علاج أكثر من 1000 حالة بـ 33 مليون جنيه.وكشف عمرو أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن تبرع رجل أعمال إماراتي بـ15 مليون جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل.فيما أعلن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التبرع بـ2 مليون جنيه، بينما تبرع محمد المرشدي مؤسس معمار المرشدي بمليون جنيه، وتبرعت سيدة أعمال مصرية بمليون جنيه.ومن السياسيين أعلن الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، تبرع الحزب بـ 60 ألف جنيه، كما تبرع صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، بـ 100 ألف جنيه، ووصل إجمالي قيمة التبرعات في نهاية الحلقة 22 مليون جنيه و950 ألف جنيه.