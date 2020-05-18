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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هنادى مهنا تكشف أصعب مشاهدها مع خطيبها فى «الفتوة»

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:02 ص
هنادي مهنا
هنادي مهنا
سناء إسماعيل
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تحدثت الفنانة هنادي مهنا، عن مشاركتها في عملين خلال الموسم الرمضاني الحالي هما "الفتوة" و"خيانة عهد"، وكشفت عن أصعب الكواليس التي واجهتها فيهما.

وقالت هنادي، خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية: "كنت خايفة ولكن الفنان لازم يتعب ويبذل مجهود ويكثف من أعماله لاكتساب الخبرة".

وأوضحت أنها حرصت في العملين على عدم وضع المكياج لأنها تحب أن تكون طبيعية في مشاهدها، مشيرة إلى أنها تتعجب من بعض الفنانات اللاتي يقمن بوضع المكياج في مشاهد الجنازة أو لدى استيقاظهن من النوم في أعمالهن الدرامية، وأنها لا تحب المكياج لأنها تشعر أن هناك شيء خطأ.

وحول دورها في مسلسل "الفتوة" قالت: "طبيعة دوري خلتني أخاف جدًا وكنت حريصة في أدائي أن تكون طريقة كلامي متماشية مع الدور وكنت بخاف تبان طريقتي غربية شوية أو مودرن وهذا يتنافى مع شخصية المسلسل".

وأشارت إلى أنها لم تكن تتخيل أن ترى نفسها في هذا الدور، والفضل في ذلك يعود للمخرج والمؤلف، مؤكدة أنها لا تعلم سبب اختيارها للدور لأنها لو كانت مكانهم لم تكن ستختار نفسها، بالإضافة إلى خوفها من العمل مع فنانين كبار.

وحول مشاركتها لخطيبها الفنان أحمد خالد صالح في أول عمل درامي، وبالأخص المشاهد الرومانسية قالت: "دي حاجة صعبة جدًا خاصة لو كان في مشاعر حقيقية، وأنا بتكسف جدًا"، مؤكدة أن أصعب المشاهد التي واجهتها هي مصارحة خطيبها الفنان أحمد خالد صالح في العمل الدرامي بحبه لها.

وأضافت: "كنت مكسوفة ومكنتش عارفة أعمل إيه، وكانت أول مرة أروح اللوكيشن فقالولي إعملي زي ماقالك في الحقيقة".

ووصفت العمل مع خطيبها بأنه عظيم، وكأنه من فنان يعمل منذ 20-30 سنة، لافتة إلى أن العمل معه ممتع بكمية خبراته، واستفادت منه كثيرًا ولديه نضج درامي كبير لأنه شاطر وأدائه مميز.

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