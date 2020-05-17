حبس سائقين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالنهضة

أمرت نيابة السلام اليوم الأحد بحبس سائقين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة النهضة.ووجهت لهما النيابة تهمة استعراض البلطجة وترويع المواطنين بالأسلحة البيضاء.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "إسلام. ع"، و"أمير. م" سائقين تشاجرا سويًا بسبب خلافات سابقة بينهما، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص تصادف مروره.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة السلام يفيد بوقوع مشاجرة بين سائقين بالأسلحة البيضاء وتسببا في إصابة شخص تصادف مروره وتم نقله لمستشفى السلام التخصصي، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسوالهما أقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.