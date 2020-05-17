77 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

سجلت العاصمة الروسية موسكو، 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات بموسكو إلى ألف و580 حالة.وذكر مقر العمليات المختص بمواجهة تفشي فيروس كورونا في روسيا - اليوم الأحد - أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في موسكو ارتفع إلى ألف و580 حالة، بعد تسجيل 77 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع قياسي جديد لهذا المؤشر في المدينة.وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا.وكان مقر العمليات قد أعلن اليوم الكشف عن 9 آلاف و709 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في روسيا، وارتفاع إجمالي عدد المصابين في الدولة إلى 281 ألفا و752 شخصًا.وأكد مقر العمليات ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى ألفين و631 حالة وفاة، بعد أن تم توثيق وفاة 94 مريضًا خلال الساعات الـ24 الماضية.