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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «استئناف القاهرة» يكشف تفاصيل عودة المحاكم للعمل في بداية يونيو

الأحد 17/مايو/2020 - 11:07 م
المستشار بدري عبدالفتاح
المستشار بدري عبدالفتاح
سناء إسماعيل
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كشف المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن خطة عودة المحاكم الفترة المقبلة، قائلًا: "ستعود جميع الدوائر الاستئناف والنقض من الأول من يونيو لكن ليس بكامل الطاقة تحسبًا للظروف الصحية للأعضاء المستشارين والمحامين والمتقاضين في الوقت نفسه".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التليفزيونية، أن جميع دوائر الاستئناف والنقض ستعود لكن ليس بكامل الطاقة، حيث تبلغ عدد الدوائر الجنائية 94 دائرة في خمس مأموريات استئناف القاهرة شمال وجنوب، والدور يبلغ أيامه ستة أيام.

وأشار إلى أنه سيتم العمل أربعة أيام فقط يومين في بداية الأسبوع ويومين في آخره، وأخذ راحة في المنتصف يومين حتى يتم التعقيم، وكذلك الحال في الدوائر المدنية التي يبلغ أعضاؤها ستة أعضاء، حيث سيتناوب الأعضاء بواقع ثلاثة أعضاء يومي السبت والأحد، وثلاثة آخرين يومي الثلاثاء والأربعاء مع كافة الإجراءات الاحترازية بداية من التطهير اليومي لقاعات التداول وقاعة المحكمة بإشراف أعضاء المكتب الفني يوميًا وقصر حضور الجماهير في القاعة على المحامين والمتقاضين، وسيتولى تنظيم الأمر الأمن، وارتداء الكمامة كشرط للدخول للمتقاضين والمحامين والحجاب والقضاة وكافة العاملين، حيث أصبحت إلزامية.

وكشف أن فترة تعطيل المحاكم نتج عنها تكدس قضايا كثيرة وعدد من القضايا الجنائية التي تنتظر البت فيها يبلغ عددها 10.266 ألف جناية، والمدني (عام– تجاري– عمال– تعويضات) بكافة أنواعه تبلغ عدد القضايا المؤجلة 19.288 ألف، وقضايا الأسرة تبلغ 6989 قضية، بالإضافة إلى طعون النقض والجنح تبلغ عددها 9 آلاف، ونسعى لتحريك المياه الراكدة عبر توزيعها من خلال خصم بعض الأيام من الإجازة القضائية بواقع ثلاثة أيام.

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