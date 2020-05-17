جوتيريش يطالب بنجلادش بنقل الروهينجا إلى مخيمات اللاجئين

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة نقل مئات الروهينجا الذين أنقذتهم بنجلادش، وأرسلوا إلى جزيرة معرّضة للفيضانات بعدما علقوا لأسابيع في البحر، إلى مخيّمات اللاجئين.وتأتي مناشدة جوتيريش لوزير خارجية بنجلادش أبو الكلام عبد المؤمن في رسالة مفتوحة اطلعت عليها "فرانس برس" الأحد في وقت يزداد القلق بشأن احتمال تفشي الفيروس في المخيّمات الضخمة قرب الحدود مع بورما.وسجلت إصابة رابعة في المخيمات المكتظة، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.وتم إنقاذ أفراد أقلية الروهينغا المسلمة الذين أشار إليهم جوتيريش مطلع مايو في خليج البنغال بعد أن خرجوا من جزيرة بهاشان تشار.وشدد جوتيريش على وجوب نقل اللاجئين البالغ عددهم 308 إلى المخيّمات فور انقضاء مدة الحجر الصحي المفروض عليهم.وقال جوتيريش في رسالته لوزير خارجية بنغلادش والمؤرخة الجمعة "بينما قد يتم فرض حجر على الأشخاص الذي أنقذوا في البحر لأسباب تتعلّق بالصحة العامة، يجب كذلك منحهم الحماية التي يستحقونها كلاجئين".وقال مؤمن لفرانس برس إنه لم يتلق الرسالة بعد لكنه قال إن على القلقين بشأن باشان شار، حيث أقيمت منشآت تتسع لمئة ألف شخص العام الماضي، أن يستضيفوا الروهينغا في بلدانهم.وقال لفرانس برس: "لا نريد مزيدا من الروهينجا".وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية أن اللاجئين سيقيمون "على الأرجح" في ملاجئ في باشان شار إلى حين عودتهم إلى راخين.قال مسؤول في البحرية البنغالية التي تتولى رعاية اللاجئين على الجزيرة إنهم "في وضع مريح" وقدمت لهم ملابس جديدة وأطعمة بينها الإفطار الرمضاني، مضيفا أن السلطات لا تخشى حصول إعصار في خليج البنغال، إذ تم تحصين جزيرة بهاشان تشار بسدود يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار علاوة على الملاجئ فيها.ويعيش نحو مليون من الروهينجا في مخيّمات مكتظة في كوكس بازار، وفر كثيرون من بورما بعد حملة العام 2017 العسكرية.