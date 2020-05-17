العراق يلوم مواطنيه فى انتشار كورونا

قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، إن رفع حظر التجوال الكلي واستبداله بالحظر الجزئي أدى إلى انتشار فيروس كورونا وازدياد أعداد الإصابات.وأضاف التميمي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، إن عدم التزام المواطنين بالحظر الجزئي، تسبب بمشاكل كثيرة في مجال زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأضاف، أن جائحة كورونا أصبحت واقع حال يجب أن يتم التعامل معها عبر الالتزام بالوقاية لمنع الإصابة.