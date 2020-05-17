رمضان عبد المعز: القرآن حذر أمهات المؤمنين من الخضوع بالقول

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، إن القرآن الكريم حذر أمهات المؤمنين من الخضوع بالقول، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، بالرغم من أنهن طاهرات وعفيفات وأعلى رتبة.وتابع «عبد المعز» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» اليوم: «دول كانوا طاهرات عفيفات وأمهات للمؤمنين، والقرآن قال لهن خلوا بالكم من اللي في قلبه مرض الشهوة، لكن دلوقتي تلاقي الواحدة تقولك أنا مالي أنا نيتي صافية، هو اللب فهم خطأ».