أروى جودة ترفض الانصياع لأوامر رامز جلال.. والأخير: بحب المرأة العنيدة

خالفت الفنانة أروى جودة تعليمات الفنان رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويُذاع عبر فضائية "mbc مصر".ورفضت أروى أن تنادي رامز بالأستاذ خلال فقرة الكابوريا قائلة: "بلا أستاذ رامز بلا زفت"، وظلت تصرخ فيه من خوفها الشديد من الكابوريا، ليرد عليها رامز قائلًا: "بحب المرأة العنيدة" وبسبب انفعالها اختصر رامز جلال فقرات البرنامج ولم يستخدم الثعبان فيها، كما لم يرشها بالمياه أثناء جلوسها على الكرسي واكتفى برشها بالفوم.وتعد فقرة الثعبان، هي أكثر الفقرات التي يستغنى عنها رامز جلال في برنامجه ومع ضيوفه خاصة من النساء.وبعد فك قيود أروى جودة، عن الكرسي، سقطت وسط بركة المياه المعدة كأخر فقرة في البرنامج لتعتدي على رامز جلال، والذي وصفها بالشرسة.وظهور أروى جودة مع رامز جلال، يعد هو الأول منذ بدء مواسم رامز جلال، على الرغم من وقوع عدد كبير من النجوم كضحايا لرامز جلال.ومن أشهر النجمات اللاتي وقعن ضحية لرامز جلال، غادة عادل، وياسمين صبري، وياسمين رئيس، وبسمة، ومنة عرفة، وبدرية طلبه، وفيفي عبده، وسوزان نجم الدين، وغيرهن من النجمات.