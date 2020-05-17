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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم مسلسل «الفتوة» في سهرة خاصة أول أيام العيد على «الحياة»

الأحد 17/مايو/2020 - 07:36 م
الفتوة
الفتوة
دعاء عبد المقصود
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يحل أبطال وصناع مسلسل "الفتوة" ضيوفًا على تليفزيون "الحياة" في سهرة خاصة من "الحياة اليوم" أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويكشف النجوم كواليس العمل الضخم الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري والنقدي واحتل الأكثر بحثًا وتفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مناسبة.

وتقدم السهرة الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد، ويستضيفا النجم ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومحمود حافظ.

وتتطرق السهرة لجهود نجوم المسلسل خلف الكاميرات من خلال تواجد المخرج حسين المنباوي والمؤلف هاني سرحان ومدير التصوير إسلام عبدالسميع ومهندس الديكور أحمد عباس، وتعرض الحلقة في تمام الحادية عشرة مساء أول أيام عيد الفطر المبارك. شاهد

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