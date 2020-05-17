وصفته بالمجنون.. رد فعل أروى جودة فى برنامج رامز مجنون رسمى 2020

وبدأ رامز جلال الحلقة بمقدمة ساخرة من أروى خاصة من ملابسها وتسريحة شعرها التي اتبعتها خلال الحلقة.وكان لأروى رد فعل غريب عند رؤيتها لصورة رامز جلال، في فقرة الصورة وعلقت عليها قائلة: "المجنون دا مش طبيعي أبدًا"، لتفاجأ بعدها بخروجه من خلف البوستر.وردت عليه أروى قائلة: "أنا بكرهك"، ليؤكد لها رامز بأنها توصف بأنها ذات التعبير الوحيد وأنه من سيقوم بتغير تعبيراتها.

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البرنامج يتم تصويره في دبي، ويُذاع في تمام الساعة السادسة والنصف ويعاد عرضه مرة أخرى في تمام الواحدة.وكان ضيف الحلقة الماضية اللاعب أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك.وشهدت حلقات برنامج رامز مجنون رسمي 2020 الماضية وقوع عدد من نجوم الفن والرياضة ضحايا لرامز ومنهم غادة عادل، وعلي معلول، وياسمين صبري، وياسمين رئيس، وفيفي عبده، وبدرية طلبة، وعبدالله بالخير، وحمو بيكا، وحسن عسيري، وحسن شاكوش، وبسمة، ومحمود كهربا، ومحمد الشناوي، وغيرهم من النجوم.