«صحة القومي للمرأة» تناقش خطة عمل للتوعية بخطر كورونا

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة أحلام حنفي، وبحضور عضواته وأعضائه، أونلاين عبر تقنية "زووم".وأكدت الدكتورة أحلام حنفي، أن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المختلفة ومنها الاتفاق على إعداد فيديوهات ورسائل توعية على مواقع التواصل الاجتماعي والتليفزيون والإذاعة تتناول الطريقة السليمة لاستخدام المنظفات والكحول، وأهمية النظافة الشخصية وغسل اليد والحفاظ على التباعد الاجتماعي وأهمية استخدام وسائل الوقاية كـ"الماسكات"، وتوعية الأمهات بضرورة تقديم الدعم النفسي للأطفال والحفاظ على خط الدفاع الأهم وهو المناعة، وكيفية استثمار طاقة أطفالنا خاصة في هذه الفترة نظرًا لتوقف العديد من المهام اليومية لديهم، بالإضافة إلى توعية أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمرأة الحامل بأساليب الوقاية وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى التوعية بتجنب التجمعات لشراء مستلزمات العيد.كما ناقشت اللجنة أهمية رفع الوعي لكل الفريق المخالط للفريق الطبي بالمستشفيات كعمال النظافة وغيرهم، وأهمية حماية العاملين في المجال الصحي من العدوى وتوفير الدعم النفسي والفني لهم، بالإضافة إلى إتاحة التحاليل المختلفة لتشخيص الإصابة بكورونا بمقرات المهن الطبية ونقابة الأطباء ونقابة التمريض.