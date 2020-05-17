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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

متعافيان جديدان يخرجان من عزل «سموحة».. واستقبال 27 حالة للنقاهة

الأحد 17/مايو/2020 - 05:49 م
عزل سموحة
عزل سموحة
هبه عويضه
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أعلن مستشفى المدينة الجامعية بسموحة التي تم تخصيصها لعزل للحالات المستقرة من مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، عن ارتفاع عدد المتعافين، اليوم الأحد إلى 21 حالة، بعد خروج حالتين جديدتين من عزل المدينة الجامعية، بعد أن تحولت نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وتماثلهم للشفاء التام.

وقالت الدكتورة أيه الشماع المدير الإداري لعزل المدينة الجامعية، إنه تم اليوم خروج حالتي تعافِ بعد أن جاءت نتائج التحاليل الخاصة بهم سلبية لمرتين متتاليتين، وبذلك يرتفع عدد المتعافين والخروج من عزل المدينة إلى 21 حالة حتى الآن.

وأضافت لـ« الدستور» أن المدينة قد استقبلت اليوم 27 حالة جديدة للرعاية الصحية، وبدلك يرتفع عدد نزلاء مستشفى المدينة الجامعية بسموحة إلى 215 حالة، موضحة أن المدينة تستقبل الحالات المستقرة من مستشفيات العزل والحميات، والتي لم تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة

وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، ويتم خضوع المصابين بها لفترات النقاهة، حيث تضم المدينة الجامعية، 576 سرير، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين.

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