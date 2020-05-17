رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شوشة يؤكد اهتمام السيسي بتنمية شمال سيناء

الأحد 17/مايو/2020 - 04:28 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع المسئولين في الدولة بتنمية سيناء.

وقال المحافظ - في تصريحات اليوم الأحد - إن تنمية سيناء تلقى كذلك اهتمام رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء والمسئولين في الحكومة، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت عهدًا جديدًا من التنمية والتعمير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبفضل توجيهاته لجميع مؤسسات الدولة بالتنمية في سيناء.

وأشار المحافظ إلى أن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على البنية التحتية في سيناء بلغت أكثر من 600 مليار جنيه في صورة مشروعات من كباري وطرق وكهرباء ومياه وغيرها؛ نظرا لقيام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات التكلفة العالية والتي لا يستطيع القطاع الخاص أو أحد آخر بتنفيذها، لافتا إلى أنها تعد قاطرة التنمية التي تجر وراءها الاستثمار الحكومي والخاص.

وأضاف المحافظ "أننا في سيناء نسير حاليا نحو الاستثمار لتحقيق ودعم التنمية في مختلف القطاعات، وأولاها الاستثمار الزراعي من خلال إنشاء التجمعات الزراعية التنموية المتكاملة التي أوشكت على الانتهاء وتتضمن المنازل على مساحة 200 متر لكل منزل وتوزيع 5 أفدنة على كل مواطن بعد قرار الرئيس بتوسيع دائرة الاستفادة.. علاوة على افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر التي ستوفر المياه لري مساحة نحو 600 ألف فدان في شمال سيناء، وذلك بخلاف 400 ألف فدان أخرى يتم ريها من مياه ترعة السلام؛ بحيث سيصبح في شمال سيناء مليون فدان لها مقرر مائي وصالحة للزراعة، وهذا إلى جانب المساحات المنزرعة على مياه الآبار حاليًا".

ولفت المحافظ إلى أنه تم توفير مصادر جديدة للطاقة الكهربائية لتعدد مصادرها في حالة تعطل إحداها لتكون الكهرباء داعما للاستثمار والتنمية خامات التعدينية.. مؤكدًا تشجيع الدولة للاستثمار الصناعي في شمال سيناء نظرا لتواجد العديد من الخامات التعدينية بها التي يمكن استغلالها لمدة 100 عام دون أن تنضب.. حيث افتتح الرئيس أكبر مصنع للرخام في منطقة الجفجافة بوسط سيناء، وهو يعد من المصانع الكبرى وعلى أعلى مستوى.

ونوه إلى وجود منطقة صناعية كبرى في منطقة بغداد بوسط سيناء على مساحة 650 ألف فدان، إلى جانب وجود منطقة صناعية أخرى في مدينة بئر العبد تعتمد على الصناعات الغذائية مثل صناعات السكر والملح وتعبئة الأسماك والمنتجات الحيوانية والنباتية والداجنة.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا باعتبار المناطق الصناعية في شمال سيناء ذات حوافز خاصة مثل الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات حسب نوعية النشاط، والإعفاء الجمركي على المعدات التي يتم استيرادها من الخارج وعدد من الحوافز الاستثمارية الأخرى لجذب المستثمرين للاستثمار في شمال سيناء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

موجة شديدة الحرارة تستمر لنهاية الأسبوع (فيديو)

إصابة 4 صحفيين بكورونا أحدهم حالته غير مستقرة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

الصور

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

تأجيل امتحانات الثانوية العامة لـ 21 يونيو

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
مدحت بشاى
دراماتورجي " المصراوية "
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
المزيد

الثقافة

الشاعرة هبة الفقى تشارك فى أمسية «اتحاد كتاب الإمارات»

«الشيخ زايد للكتاب» تستضيف ابتسام بركات في صالون الملتقى الأدبي

«الثقافة» تحتفل بليلة القدر «أونلاين»

«في العزل» يوثق الإنتاج الفني بعد كورونا بدعم من معهد جوته