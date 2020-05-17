شوشة يؤكد اهتمام السيسي بتنمية شمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع المسئولين في الدولة بتنمية سيناء.وقال المحافظ - في تصريحات اليوم الأحد - إن تنمية سيناء تلقى كذلك اهتمام رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء والمسئولين في الحكومة، مشيرا إلى أن المحافظة بدأت عهدًا جديدًا من التنمية والتعمير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبفضل توجيهاته لجميع مؤسسات الدولة بالتنمية في سيناء.وأشار المحافظ إلى أن الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على البنية التحتية في سيناء بلغت أكثر من 600 مليار جنيه في صورة مشروعات من كباري وطرق وكهرباء ومياه وغيرها؛ نظرا لقيام الدولة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات التكلفة العالية والتي لا يستطيع القطاع الخاص أو أحد آخر بتنفيذها، لافتا إلى أنها تعد قاطرة التنمية التي تجر وراءها الاستثمار الحكومي والخاص.وأضاف المحافظ "أننا في سيناء نسير حاليا نحو الاستثمار لتحقيق ودعم التنمية في مختلف القطاعات، وأولاها الاستثمار الزراعي من خلال إنشاء التجمعات الزراعية التنموية المتكاملة التي أوشكت على الانتهاء وتتضمن المنازل على مساحة 200 متر لكل منزل وتوزيع 5 أفدنة على كل مواطن بعد قرار الرئيس بتوسيع دائرة الاستفادة.. علاوة على افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر التي ستوفر المياه لري مساحة نحو 600 ألف فدان في شمال سيناء، وذلك بخلاف 400 ألف فدان أخرى يتم ريها من مياه ترعة السلام؛ بحيث سيصبح في شمال سيناء مليون فدان لها مقرر مائي وصالحة للزراعة، وهذا إلى جانب المساحات المنزرعة على مياه الآبار حاليًا".ولفت المحافظ إلى أنه تم توفير مصادر جديدة للطاقة الكهربائية لتعدد مصادرها في حالة تعطل إحداها لتكون الكهرباء داعما للاستثمار والتنمية خامات التعدينية.. مؤكدًا تشجيع الدولة للاستثمار الصناعي في شمال سيناء نظرا لتواجد العديد من الخامات التعدينية بها التي يمكن استغلالها لمدة 100 عام دون أن تنضب.. حيث افتتح الرئيس أكبر مصنع للرخام في منطقة الجفجافة بوسط سيناء، وهو يعد من المصانع الكبرى وعلى أعلى مستوى.ونوه إلى وجود منطقة صناعية كبرى في منطقة بغداد بوسط سيناء على مساحة 650 ألف فدان، إلى جانب وجود منطقة صناعية أخرى في مدينة بئر العبد تعتمد على الصناعات الغذائية مثل صناعات السكر والملح وتعبئة الأسماك والمنتجات الحيوانية والنباتية والداجنة.وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا باعتبار المناطق الصناعية في شمال سيناء ذات حوافز خاصة مثل الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات حسب نوعية النشاط، والإعفاء الجمركي على المعدات التي يتم استيرادها من الخارج وعدد من الحوافز الاستثمارية الأخرى لجذب المستثمرين للاستثمار في شمال سيناء.