أنيس منصور والمرأة

يعد أنيس منصور أحد الكتاب الذين أثروا حياتنا بالكثير من الآراء عن الحب والصداقة والزواج، وهذه الآراء أحيانًا يكون فيها كثير من الصدق وكثير من السخرية وليست كلها صواب وأيضًا ليست كلها خطأ، والكاتب يرسم صورة كاريكاتيرية فيها مبالغة ولكن لها معنى فهو أحيانًا يحب المرأة وأحيانًا يكرهها وأحيانًا يراها بعين الرجل وأحيانًا يراها بعين المرأة.ويعتقد أنيس منصور أنه من الصعب علينا أن نفهم المرأة لأننا ربما نستطيع أن نراها على حقيقتها هي عندما نكون على حقيقتنا، ومن النادر أن يكون الإنسان على حقيقته.كما يرى الكاتب أن المرأة تمثل الحقيقة وأن الرجل يبحث دومًا عنها وهذه الحقيقة أشبه بالغابة الهائلة والرجل هو صياد هذه الغابة! وفيما يلي مقتطفات من كتاب «قالوا» للكاتب والفيلسوف أنيس منصور:• المرأة تحب دائمًا.. فعندما تضيق بها الأرض تنتقل إلى السماء لتحاول من جديد!• مع النساء ورجال الدين، لا حرب.. ولا سلام أيضًا!• في الدنيا كلها امرأة واحدة عاقلة. ولكي تكون سعيدًا يجب أن تعتقد أنها زوجتك!• إننا نتزوج من المرأة التي لم ننجح في جعلها صديقة، ونصادق المرأة التي لم ننجح في جعلها زوجة!• كل رجل يرى في زوجته شيئًا جميلًا وفي زوجات الآخرين أشياء أجمل!• المال والأيام والحب إذا نحن أنفقناها فلن يتبقى لدينا إلا الندم!• أحب المشي بسرعة خصوصًا إذا كان الذي يمشي بجواري إنسان يضايقني: حماتي مثلًا!• أنا لا أستبعد أن يكون القائد العربي طارق بن زياد عندما قال: البحر من خلفي والعدو أمامي ـــ كان يتحدث عن زوجته!• الحب ليس أعمى، ولكنه مصاب ببعد النظر، فهو لا يدرك الأخطاء إلا عندما يبتعد!• الحب (حسنة) وضعها الله على وجه الحياة!• قلوبنا كالساعة يجب أن نملأها من حين إلى حين: بالحب!• إذا كنت تبحث عن ملح فاذهب إلى البحر، وعن دموع فاذهب إلى المرأة.. وعن كارثة فاذهب إلى المأذون!• إذا نجحت في تحويل الزبدة إلى لبن، فإنك تستطيع أن تحول حب أمرأة لك إلى صداقة!• الرجل الذي لا يستطيع أن يتحكم في أعصابه، تكون له زوجة قادرة على التحكم فيه!• في الليل والحب يصاب الناس بعمي الألوان!• في السياسة وفي الحب: لا توجد معاهدات صلح، وإنما اتفاقات لوقف إطلاق النار!• الإخلاص كالأكل في البيت والخيانة كالأكل في المطعم حيث المائدة أكثر ألوانًا، وألذ طعمًا، وأغلى ثمنًا، وبلا حماة!• الطموح حياة الرجل، والرجل حياة المرأة!• إذا أردت أن تعرف كيف سيكون سلوك خطيبتك بعد الزواج، فاستمع إليها وهي تتحدث إلى أخيها الصغير!• في كل مرة أفيق أجد ما يدوخني إذن من الأفضل أن أظل دائخًا، قالها رجل تحت البنج، وكلما فتح عينيه وجد زوجته أمامه!• حنان المرأة أقوى من قوة الرجل!• أعداء المرأة اثنان: الزمن ونفسها• الحب هو الزكام الذي يصيب حواسنا!• إذا كانت المرأة هي مفتاح البيت، فالحماة في القفل!• ما اجتمع فتى وفتاة إلا كان التليفون ثالثهما!• أعظم تجارة مربحة في الدنيا هي أن تبيع السعادة والأمل واللذة، وقد نجح فيها الملوك ورجال الدين والنساء!• إذا نظرت إلى رجل وأمرأة وهما يتحدثان ووجدت أحدهما قد تثاءب فأعلم أنهما زوجان!• لا يتعب المحبون من الكلام لأنهم يتحدثون عن أنفسهم!• الفيل والمرأة والرجل.. لا ينسون الإهانة!• هناك رجال كثيرون يعبدون المرأة. ولكن ليتهم يحبونها قليلًا!• وثيقة الزواج فيها شرط لا يمكن تنفيذه.. أن تتنازل الزوجة عن أمها.. ويتنازل الزوج عن حريته!• المرأة الجميلة جنة لعينيك، جهنم لنفسك، عفريت لجيبك!• عندما رأت حواء صورتها على سطح أحد أنهار الجنة تلفتت إلى آدم لتقول له: من هذه القبيحة التي كانت معك!• آدم هو الذي اخترع الحب من أول نظرة لكي يوفر على أبنائه ذلك المجهود الهائل الذي يبذلونه في معرفة حقيقة المرأة.. ثم يفشلون!• أن نحب أعداءنا: هذه حكمة.. وأعظم منها أن نحب أصدقاءنا!• الصلاة مرة واحدة قبل ذهابك للحرب، ومرتين قبل سفرك بالبحر وثلاثًا قبل زواجك!• الحب كالحصبة: لا بد أن تصيبنا مرة واحدة على الأقل، وكلما أصابتنا في سن متأخرة، كانت أقسى!• لا توجد أمراة قبيحة، وإنما توجد امرأة لا تعرف كيف تجذب الرجل!• ليس النقص في الحب، وإنما النقص في الصداقة هو الذي يجعل حياتك الزوجية شيئًا تعيسًا!• الزوجان السعيدان هما اللذان يشبهان طرفي المقص يتحركان في اتجاهين مختلفين ويقطعان كل دخيل بينهما!• السعادة عند الرجل نجاحه في عمله وعند المرأة نجاحها مع الرجل!• الزواج هو اللعبة الوحيدة التي يشترك فيها اثنان ويكسبها اثنان أو يخسرها اثنان!• الحب بلا تضحية كالخميرة بلا دقيق.. فهي لا تصنع خبزًا!• الحماة كموظف الحكومة الذي يجد مشكلة لكل حل!• سفينة تتسع لمئات الناس عندما يكون البحر هادئًا، ولشخص واحد عندما يكون البحر ثائرَا: الصداقة!• غريبة دنيا الزواج: السياح فيها يرغبون في الإقامة والمستوطنون يصرخون من أجل الهجرة!• المصيبة أننا نعامل الأصدقاء كأعداء والأعداء كأصدقاء!• الحكيم ينقصه الحب والمحب تنقصه الحكمة!• سعيد من يجد الصديق عند الضيق وأسعد من لا يحتاج إلى صديق!• كثيرا ما تحول أعز الأصدقاء إلى أقارب.. لا أمان لهم!• الصداقة حب له قدمان.. والحب صداقة لها جناحان!• النصيحة هي أن تطلب من صديقك أن يوافقك على رأيك!• شيء في الصداقة وليس في الحب: الثقة!