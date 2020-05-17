وكيل «تعليم مطروح» يتابع تصنيع صناديق نقل كراسات أسئلة الثانوية العامة

تابع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، أعمال تصنيع الصناديق الخاصة بنقل كراسات الأسئلة بنظام البوكليت للشهادة الثانوية وذلك بقسم اللحام في مدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية بحضور محمد الصباح مدير المدرسة، وعمرو وهبة مسئول القسم الفني.وأوضح النيلي، في تصريحات صحفية، أنه يتم حاليا صناعة صناديق إضافية جديدة طبقًا للمواصفات المقدمة من وزارة التربية والتعليم، ويتم تصنيعها من خلال مشروع رأس المال الدائم الخاص بالمدرسة الميكانيكية.وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، الشكر إلى مسئول قسم اللحام تقديرا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال أعمال صناعة صناديق البوكليت الجديدة.