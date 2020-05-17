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الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عودة النشاط الرياضي في قطر يوليو المقبل

الأحد 17/مايو/2020 - 01:33 م
قطر
قطر
أمينة ذكى
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أصدرت اللجنة الأوليمبية القطرية، بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن عودة النشاط الرياضي في قطر، على أن يبدأ النشاط في يوم التاسع والعشرين من يوليو القادم حتى 26 أغسطس.

يذكر أن الحكومة القطرية، أعلنت إلغاء كافة النشاط الكروي من يوم 13 مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

تجدر الاشارة إلى أن الموسم الرياضي القطري سوف يستكمل اعتبارا من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري، في حين أن بطولة كأس الأمير، وصلت للدور نصف النهائي من البطولة، ويلعب فيها السد مع الدحيل والعربي مع الغرافة.

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