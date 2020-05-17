استمرار تطهير مراكز وأحياء أسيوط (صور)

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ،على تسخير إمكانات المحافظة والمعدات اللازمة لشن حملات رش وتطهير الشوارع والميادين والمرافق والمنشآت العامة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة لتغطية كل ربوع المحافظة.وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الرش والتطهير مستمرة للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" والإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المواطنين.وأضاف أن تلك الحملات استهدفت تطهير المنشآت والمرافق الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية بحي غرب أسيوط ومراكز القوصية والبداري وساحل سليم، وذلك بمشاركة محمد بشير، رئيس حي غرب، وهويدا شافع، رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" كإجراء احترازي للحد من انتشاره، وذلك ضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة.