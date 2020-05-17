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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 1632 حالة كورونا جديدة

الأحد 17/مايو/2020 - 12:33 م
كورونا
كورونا
أمينة ذكى
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 1632 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يأتي هذا فيما فرضت السلطات القطرية نظامًا إلزاميًا جديدًا للخروج من المنزل، ابتداءً من اليوم الأحد، وفرضت غرامة تصل إلى 200 ألف ريال أي ما يعادل 53 ألف دولار، للمخالفين.

تأتي تلك الإجراءات في محاولة لوقف الانتشار السريع لفيروس كورونا داخل قطر، وأعلنت وزارة الداخلية القطرية في بيان لها، نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن المخالفين سيواجهون الغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وأضافت الوزارة أن الاستثناء الوحيد هو لشخص يقود سيارته بمفرده، وفقًا لوكالة "رويترز".

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