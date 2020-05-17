شفاء 18 حالة جديدة من كورونا بـ«أبوقير».. والإجمالي 305

أعلنت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية بأبوقير، في الإسكندرية، خروج 18 حالة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد حالات الشفاء والخروج إلى 305 بعد قضاء فترة النقاهة وشفائهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.وقال الدكتور عمرو سلامة، المدير الطبي بمستشفى الحجر بالمدينة الشبابية في أبوقير، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج 18 حالة جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الحجر بأبوقير تجاوزت 60% بعد قضاء فتره النقاهة.بدوره، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، نائب المدير الطبي، إن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير شرق الإسكندرية، يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة المحولين إلى حجر أبوقير 353 حالة نقاهة.