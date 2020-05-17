ضبط 5 أطنان لحوم مفرومة فاسدة في القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في حملاتها من ضبط مالك مفرمة لفرم لحوم الدواجن كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لحيازته 5.250 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، في ظل أزمة كورونا.