غلق ميناء البرلس بكفر الشيخ لمواصلة أعمال التعقيم

قال نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس بكفر الشيخ، إنه تم غلق ميناء البرلس أمام الصيادين، اليوم الأحد، ومنعهم من الدخول، لإجراء عمليات تعقيم واسعة، كإجراء احترازي لمواجهة كورونا.وكشف "عبد الهادي" خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن أن سبب الغلق هو إجراء التعقييم لكافة المراكب الموجودة ومرافق الميناء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك حفاظا على الصيادين من العدوى، لافتا إلى أنه سيتم فتح الميناء عقب الانتهاء من عمليات والتطهير، والأمر متروك لإدارة الميناء.وناشد رئيس مدينة برج البرلس، كافة أهالي المدينة بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى والحفاظ على المسافات الآمنة بين المواطنين، حفاظا على صحتهم وصحة أولادهم.