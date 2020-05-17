«المحامين» تعلن سداد الفواتير المستحقة عن النقابة

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية سداد كافة مستحقات جميع المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل المستحقة على النقابة.ونص بيان النقيب، على أنه تم سداد كافة مستحقات جميع المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشعة ومعامل التحليل ولم يعد في ذمة النقابة العامة أي مستحقات مطلوبة بالنسبة لأي من هذه الجهات.جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله لدى أوساط المحامين بأن النقابة توقفت عن سداد المستحقات منذ فبراير الماضي.