الأنبا مكسيموس يلقى عظة روحية بالفضائيات المصرية اليوم

يلقي الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، صباح اليوم الأحد، كلمة روحية للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية، والتي يذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية، تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.يذكر أن الأنبا مكسيموس من مواليد عام 1954، وحصل على بكالورويس الطب عام 1978، ثم حصل على دبلوم الدراسات العُليا في القلب عام 1984.ووهب الأنبا مكسيموس نفسه لحياة الرهبنة، فذهب لدير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون العامر، فعاش حياة الوحدة في الرهبنة، حتى سيم أسقفًا لبنها وقويسنا عام 14 يونيو 1992، كما خدم في لجان المجمع المقدس، في لجنة الإيمان والتعليم والتشريع ولجنة الرعاية والخدمة.