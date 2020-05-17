حملات أمنية على تجار الكيف قبل عيد الفطر بالقاهرة

شن رجال أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، حملات أمنية تستهدف تجار المخدرات و"الديلرات" ومداهمة عدد من دواليب المخدرات، لضبط التجار والموزعين قبل اقتراب عيد الفطر.وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة لـ"الدستور"، أن مدير أمن القاهرة وجه بسرعه توجيه ضربات أمنية لتجار المخدرات قبل ترويجهم المواد المخدرة في الأيام المقبلة.وأوضح أن هناك خطة عمل جديدة تم الاتفاق عليها وتم التنسيق بين كل الإدارات المعنية وتشمل ضباط البحث الجنائي، ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، وضباط الأمن العام لمداهمة البؤر الإجرامية.ومن جانبه وجه اللواء الجندي بمداهمة عدد من "دواليب" المخدرات بالأماكن النائية التابعة للأقسام التي تكمن في المناطق الشعبية، مثل أقسام شرطة دار السلام، والبساتين، والأميرية، وعين شمس، والأزبكية ومنشأة ناصر، والمعصرة، لضبط أكبر عدد من صغار تجار المخدرات "الديلر" وإرشاد رجال الأمن كبار تجار المخدرات.ومن جانبه أكد علي أن خدمات أمنية تنتشر في الشوارع طوال شهر رمضان، وخاصة في أوقات الحظر والتشديد على إغلاق المحلات في تمام الخامسة، ما عدا محلات المأكولات تعمل حتي السابعة عن طريق خدمة الدليڤري وغير مسموح بتجمع المواطنين داخل المطاعم نهائيا، بينما تنتشر دوريات أمنية وأكمنة ثابتة ومتحركة بالشوارع الكبرى لضبط المخالفين، خاصة في وقت حظر التجول، وتنتشر قوات من إدارة المرور على الطرق الصحراوية والرئيسية للمساعدة في عملية منع التجمعات أو القيام برحلات.