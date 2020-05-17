رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن بوست: أزمة كورونا أسقطت قيمة النظام الإيراني

الأحد 17/مايو/2020 - 10:25 ص
كورونا
كورونا
منار أحمد
طباعة
كشفت تقارير أمريكية عن أن معالجة النظام الإيراني فيروس كورونا أسقطت من قيمة النظام داخل إيران، ووسّعت الفجوة ما بين الشعب والنظام الحاكم، وبات رجال الدين في طهران محل سخرية؛ بسبب العلاجات الوهمية التي يزعمون أنها تعالج الوباء، حيث كان آخرها شرب 4 أكواب من بول الإبل، زاعمين أنه يشفي من الفيروس.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن ينظر إلى تخبطات رجال الدين الواضحة في مكافحة الفيروس كنقطة اللاعودة لعدم الثقة العامة بين الشعب ورجال الدين والشك في قدرتهم على العمل كسلطات عقلانية في المجال السياسي أو الاجتماعي.

وأضافت الصحيفة أنه منذ تفشي الفيروس في إيران لأول مرة في مدينة قم، قاوم قادة النظام الإيراني الدعوات إلى الحجر الصحي، واحتجوا على الأوامر بإغلاق الأضرحة، واعتبروا فيروس كورونا مؤامرة أمريكية، وروّجوا للطب التقليدي كعلاج سحري لـ«كوفيد-19».

ومع تخبط النخبة الدينية وتصاعد الوفيات بسبب الفيروس، أبلغت إيران، الآن، عن وفاة 7000 تقريبًا وأكثر من 118000 إصابة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

دار الإفتاء تستطلع هلال شوال وتعلن موعد عيد الفطر.. الجمعة

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثانى الثانوى

الصحة: 20 وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط