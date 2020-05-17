واشنطن بوست: أزمة كورونا أسقطت قيمة النظام الإيراني

كشفت تقارير أمريكية عن أن معالجة النظام الإيراني فيروس كورونا أسقطت من قيمة النظام داخل إيران، ووسّعت الفجوة ما بين الشعب والنظام الحاكم، وبات رجال الدين في طهران محل سخرية؛ بسبب العلاجات الوهمية التي يزعمون أنها تعالج الوباء، حيث كان آخرها شرب 4 أكواب من بول الإبل، زاعمين أنه يشفي من الفيروس.ولفتت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن ينظر إلى تخبطات رجال الدين الواضحة في مكافحة الفيروس كنقطة اللاعودة لعدم الثقة العامة بين الشعب ورجال الدين والشك في قدرتهم على العمل كسلطات عقلانية في المجال السياسي أو الاجتماعي.وأضافت الصحيفة أنه منذ تفشي الفيروس في إيران لأول مرة في مدينة قم، قاوم قادة النظام الإيراني الدعوات إلى الحجر الصحي، واحتجوا على الأوامر بإغلاق الأضرحة، واعتبروا فيروس كورونا مؤامرة أمريكية، وروّجوا للطب التقليدي كعلاج سحري لـ«كوفيد-19».ومع تخبط النخبة الدينية وتصاعد الوفيات بسبب الفيروس، أبلغت إيران، الآن، عن وفاة 7000 تقريبًا وأكثر من 118000 إصابة.