أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

أظهر مسح أن أطباء المستشفيات في اليابان الذين يتصدون لوباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يعانون من ظروف عمل صعبة إذ يضطر كثيرون منهم لإعادة استخدام الكمامات ويحصل قلة منهم على بدل مخاطر.وشمل المسح حوالي 170 طبيبا، وأُجري عبر الإنترنت من أواخر أبريل حتى السادس من مايو، وذكر ثلاثة أرباع الأطباء أنه جرى تكليفهم بمهام علاج مرضى الفيروس، في حين قال 80% منهم إنهم لا يحصلون على بدل مخاطر.ويقول بعض الأطباء اليابانيين وخبراء آخرون إنه كان هناك تقاعس من جانب الحكومة الوطنية وبعض الحكومات المحلية، في تقديم المساعدة المالية الكافية ومعدات الحماية للمستشفيات والأطقم الطبية.وأشار المسح الذي أجرته نقابة زينكوكو إيشي، ونشر على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، إلى أن 70% من الأطباء يعتقدون أن الحكومة فشلت في معالجة الوضع بشكل مناسب.وقال مسئول بوزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد إنه لا يوجد من يمكنه التعقيب على نتائج المسح.