رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المعهد المصرفي المصري يطلق دورة مجانية عن التثقيف المالي

الأحد 17/مايو/2020 - 09:05 ص
المعهد المصرفي المصري
المعهد المصرفي المصري
راندا التوني
طباعة
أطلق المعهد المصرفي المصري "EBI"، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، دورة مجانية عن التثقيف المالي متاحة لجميع أفراد المجتمع عبر الانترنت، وذلك كجزء من مبادرة "عشان بكره"، بهدف نشر التثقيف المالي وتوعية جميع فئات المجتمع

و قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري "EBI": "أطلق المعهد دورة تدريبية تفاعلية للتثقيف المالي، مجانًا دون أي رسوم وذلك عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد، كدورة تعريفية في إطار السعي لنشر الثقافة المالية، ورفع درجة الوعي لدى عموم المواطنين بالخدمات المالية والمصرفية، مضيفًا أن هذه الدورة هي جزء من مبادرة "عشان بكرة" التي أطلقها المعهد في عام 2012، وهي مبادرة وطنية تحت رعاية البنك المركزي المصري، تهدف إلى نشر وتنمية الثقافة المالية في مصر وتنمية مهارات الأفراد على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وفي إطار دور المعهد المصرفي المصري كمركز للتميز والمعرفة، أطلق المعهد سلسة من اللقاءات الحوارية عبر الانترنت بعنوان "EBI Talks"، يتم خلالها التواصل مع خبراء بارزين لمشاركة خبراتهم المؤسسية والمهنية مع المصرفيين والعاملين بالقطاع المالي، وكان أول المتحدثين في هذه اللقاءات هو طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

وعن "EBI Talks"، أشار المدير التنفيذي للمعهد المصرفي إلى أنها "ستكون سلسلة من اللقاءات التي تُعقد عبر الانترنت، وتهدف لإتاحة الفرصة للجمهور للتواصل مع قادة القطاع المصرفي المصري وخبراء من قطاعات مختلفة والاستفادة من خبراتهم، معربًا عن سعادته عن بدء تلك اللقاءات مع طارق فايد لما يتمتع به من خبرات طويلة في مجال القطاع المصرفي والمالي."

وتأتي هذه الأنشطة كإضافة جديدة لخدمات المعهد المصرفي عن بُعد لتلائم مختلف الاحتياجات، ومن الجدير بالذكر أن المعهد يقدم الآن جميع خدماته سواء التدريبية أو المتعلقة بالتقييم عبر الإنترنت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

بكفالة 1000 جنيه.. إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن كمبوند الشيخ زايد

تجديد حبس مودة الأدهم 15 يومًا

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

سعر الدولار اليوم الأحد 17-5-2020 فى البنوك المصرية

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط