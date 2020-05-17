المعهد المصرفي المصري يطلق دورة مجانية عن التثقيف المالي

أطلق المعهد المصرفي المصري "EBI"، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، دورة مجانية عن التثقيف المالي متاحة لجميع أفراد المجتمع عبر الانترنت، وذلك كجزء من مبادرة "عشان بكره"، بهدف نشر التثقيف المالي وتوعية جميع فئات المجتمعو قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري "EBI": "أطلق المعهد دورة تدريبية تفاعلية للتثقيف المالي، مجانًا دون أي رسوم وذلك عن طريق منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعهد، كدورة تعريفية في إطار السعي لنشر الثقافة المالية، ورفع درجة الوعي لدى عموم المواطنين بالخدمات المالية والمصرفية، مضيفًا أن هذه الدورة هي جزء من مبادرة "عشان بكرة" التي أطلقها المعهد في عام 2012، وهي مبادرة وطنية تحت رعاية البنك المركزي المصري، تهدف إلى نشر وتنمية الثقافة المالية في مصر وتنمية مهارات الأفراد على اتخاذ قرارات مالية سليمة.وفي إطار دور المعهد المصرفي المصري كمركز للتميز والمعرفة، أطلق المعهد سلسة من اللقاءات الحوارية عبر الانترنت بعنوان "EBI Talks"، يتم خلالها التواصل مع خبراء بارزين لمشاركة خبراتهم المؤسسية والمهنية مع المصرفيين والعاملين بالقطاع المالي، وكان أول المتحدثين في هذه اللقاءات هو طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.وعن "EBI Talks"، أشار المدير التنفيذي للمعهد المصرفي إلى أنها "ستكون سلسلة من اللقاءات التي تُعقد عبر الانترنت، وتهدف لإتاحة الفرصة للجمهور للتواصل مع قادة القطاع المصرفي المصري وخبراء من قطاعات مختلفة والاستفادة من خبراتهم، معربًا عن سعادته عن بدء تلك اللقاءات مع طارق فايد لما يتمتع به من خبرات طويلة في مجال القطاع المصرفي والمالي."وتأتي هذه الأنشطة كإضافة جديدة لخدمات المعهد المصرفي عن بُعد لتلائم مختلف الاحتياجات، ومن الجدير بالذكر أن المعهد يقدم الآن جميع خدماته سواء التدريبية أو المتعلقة بالتقييم عبر الإنترنت.