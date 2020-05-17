«الداخلية» تكذب قنوات الإرهابية: لا إصابات كورونا داخل قسم مدينة نصر

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا كذبت خلاله القنوات الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية عن وجود إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين محتجزين قسم شرطة مدينة نصر.ونفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية صحة ما زعمته بعض القنوات الإخوانية بشأن إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس "كورونا"، مؤكدًا عدم صحة ما تم ترديده فى هذا الشأن جملةً وتفصيلًا.وأوضح أن تلك الأكاذيب تأتى فى إطار نهج تلك القنوات الإثارية ومحاولتها لترويج الشائعات لإثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.