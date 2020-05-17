حفيد «الهرش»: نشعر بالفخر لتجسيد بطولات جدنا فى «الاختيار»

ظهر في حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" شخصية "الشيخ حسان"، والذي اختطفته الجماعة الإرهابية بسيناء ومن ثم أعدمته لتعاونه مع القوات المسلحة المصرية، حيث يجسد "حسان" شخصية الشيخ سالم الهرش أحد أبطال سيناء وشيخ مشايخها.وقال محمد علي، حفيد البطل سالم الهرش، شيخ عشيرة الهرش بقرية رابعة شمال سيناء، إنهم شعروا بالفخر والفرحة الشديدة بعدما شاهدوا تخليد بطولة جدهم.وأضاف "الهرش"، في تصريحات لـ"الدستور": "المسلسل ضرب مثلًا كبيرًا للبطولات التي قام بها أهالي سيناء ويضرب أى مجال لتخوين أبناء سيناء".وتابع: "جدي ضرب مثلًا عظيمًا ببطولاته التي بدأت من حرب 1956 وحتى 1967، وشكل منظمة لخدمة القوات المسلحة، وكلنا سعداء بإلقاء الضوء على بطولاته وتاريخه المشرف، وخصوصًا في وجه العدوان الإسرائيلي الذي حاول أن يستقطبه لكنه خدعهم".وتوجه "الهرش" بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يذكر دائما بطولات جده في المؤتمرات كمثال يحتذى به"، مؤكدا أنه شرف للعائلة الكبيرة وأنهم يعيشون على سيرته الحسنة الآن.