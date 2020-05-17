رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حفيد «الهرش»: نشعر بالفخر لتجسيد بطولات جدنا فى «الاختيار»

الأحد 17/مايو/2020 - 06:22 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
طباعة
ظهر في حلقة أمس من مسلسل "الاختيار" شخصية "الشيخ حسان"، والذي اختطفته الجماعة الإرهابية بسيناء ومن ثم أعدمته لتعاونه مع القوات المسلحة المصرية، حيث يجسد "حسان" شخصية الشيخ سالم الهرش أحد أبطال سيناء وشيخ مشايخها.

وقال محمد علي، حفيد البطل سالم الهرش، شيخ عشيرة الهرش بقرية رابعة شمال سيناء، إنهم شعروا بالفخر والفرحة الشديدة بعدما شاهدوا تخليد بطولة جدهم.

وأضاف "الهرش"، في تصريحات لـ"الدستور": "المسلسل ضرب مثلًا كبيرًا للبطولات التي قام بها أهالي سيناء ويضرب أى مجال لتخوين أبناء سيناء".

وتابع: "جدي ضرب مثلًا عظيمًا ببطولاته التي بدأت من حرب 1956 وحتى 1967، وشكل منظمة لخدمة القوات المسلحة، وكلنا سعداء بإلقاء الضوء على بطولاته وتاريخه المشرف، وخصوصًا في وجه العدوان الإسرائيلي الذي حاول أن يستقطبه لكنه خدعهم".

وتوجه "الهرش" بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه يذكر دائما بطولات جده في المؤتمرات كمثال يحتذى به"، مؤكدا أنه شرف للعائلة الكبيرة وأنهم يعيشون على سيرته الحسنة الآن.

موضوعات متعلقة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

حقيقة تسريب امتحان الكيمياء للصف الثانى الثانوى

إيطاليا تسجل أقل معدلات وفيات بكورونا منذ مارس الماضي

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

روتردام تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» لعام 2021

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يُصدر «أميرات مملكة الميكروبات»

بيت الشعر يقيم أمسيته الأسبوعية «أون لاين».. اليوم

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط