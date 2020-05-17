موسى: «هنوصل لـ20 ألف إصابة بفيروس كورونا بحلول العيد»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا الحالية تكشف عن اقتراب وصول العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 20 ألف حالة حتى عيد الفطر المبارك.وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة اتخذت إجراءات بشأن فيروس كورونا ويجب الالتزام للوقاية من الفيروس.وتابع أن التجمعات لن تكون مثلما كانت في الأعوام السابقة لأن هناك تخوف لدى المواطنين من فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن ما بعد فيروس كورونا يختلف عما قبلها والحياة يجب أن تعود ولكن بضوابط، مشيًرا إلى أن بعض الدول الأوروبية شرعت في عودة الحياة لطبيعتها.