أحمد السقا يحقق مع هشام عشماوي في الحلقة الأخيرة من «الاختيار»

تفاصيل ظهور أحمد السقا فى الحلقة الأخيرة من الاختيار

"الدستور"، علم أن النجم الكبير أحمد السقا، سيكون ضيف شرف الحلقة الأخيرة من العمل، حيث سيظهر في دور الظابط الذي يقوم بالتحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي، والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد القبض عليه في ليبيا، وتسليمه لمصر.وشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وغيرهم، وإشراف عام حسام شوقي.