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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أحمد السقا يحقق مع هشام عشماوي في الحلقة الأخيرة من «الاختيار»

السبت 16/مايو/2020 - 11:31 م
أحمد السقا
أحمد السقا
محمد مجدي
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انتهى صناع مسلسل "الاختيار" من تصوير كافة مشاهد العمل، الذي ينافس ضمن أعمال الماراثون الرمضاني الجاري، والذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي.

تفاصيل ظهور أحمد السقا فى الحلقة الأخيرة من الاختيار


"الدستور"، علم أن النجم الكبير أحمد السقا، سيكون ضيف شرف الحلقة الأخيرة من العمل، حيث سيظهر في دور الظابط الذي يقوم بالتحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي، والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، وذلك بعد القبض عليه في ليبيا، وتسليمه لمصر.

وشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وغيرهم، وإشراف عام حسام شوقي.

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يتناول المسلسل قصة حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، آسر ياسين، دينا فؤاد، محمود حافظ، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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