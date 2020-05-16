الاختيار الحلقة 23.. تعاون مشايخ سيناء مع الجيش للقصاص للشيخ حسان

ملخص الحلقة 23 من مسلسل الاختيار



وفي مشهد قاسي صور التكفيريين الشيخ السيناوي وهم يقومون بقتله بالرصاص ردًا على ما فعله معهم، والارشاد ضدهم، وفي نفس الوقت كانت القوات الجوية تبحث عن الشيخ السيناوي لإنقاذه من يد هؤلاء التكفيريين، لكن لم يعثروا عليه.





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ويتضامن الشيخ سالم شيخ مشايخ شباب سيناء الذي يقدم شخصيته الفنان دياب مع قوات الصاعقة المصرية ويذهب لمنسي في الكتيبة 103 ويخبره بالتعاون معه للقصاص للشيخ السيناوي الذي قتله التكفيريون.



كما ينشق مصور فيديو الجماعة التكفيرية عنهم ويذهب للكتيبة 103 للقائد منسي ويعترف له بكل ما يعرفه ويعبر له عن حزنه الشديد لانتمائه لهذه الجماعة في الماضي ويقدم هذه الشخصية الفنان الشاب أحمد فوزي الذي خطف الأنظار من اللحظة الأولى لظهوره وهو يصور فيديو انتقام التكفيريين من الشيخ السيناوي.



وبعد معرفة منسي بمكانهم الذي يخططون فيه للعديد من العمليات ويبدأ في التخطيط لاقتحامه ويستعين بالشيخ سالم لمساعدته في الوصول بعيدًا عن الألغام والمتفجرات وبالفعل يبدأ بالتنفيذ. كما ينشق مصور فيديو الجماعة التكفيرية عنهم ويذهب للكتيبة 103 للقائد منسي ويعترف له بكل ما يعرفه ويعبر له عن حزنه الشديد لانتمائه لهذه الجماعة في الماضي ويقدم هذه الشخصية الفنان الشاب أحمد فوزي الذي خطف الأنظار من اللحظة الأولى لظهوره وهو يصور فيديو انتقام التكفيريين من الشيخ السيناوي.وبعد معرفة منسي بمكانهم الذي يخططون فيه للعديد من العمليات ويبدأ في التخطيط لاقتحامه ويستعين بالشيخ سالم لمساعدته في الوصول بعيدًا عن الألغام والمتفجرات وبالفعل يبدأ بالتنفيذ.



مسلسل الاختيار الحلقة 23 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ويشارك في العمل الدرامي أيضا دينا فؤاد ومها نصار ويشارك في العمل الدرامي أيضا ضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ويشارك في العمل الدرامي أيضا محمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض العمل الدرامي يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.



يشهد مسلسل الاختيار الحلقة 23 تطورات كبيرة في الأحدث، حيث تبدأ بعد قليل على قناة on e بمشهد قبض التكفيريون على أحد مشايخ سيناء، الذي أبلغ منسي وقوات الصاعقة بمكان الإرهابي المتورط في تفجير مدرعة رامي حسنين.