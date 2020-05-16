دار الإفتاء تستطلع هلال شوال وتعلن موعد عيد الفطر.. الجمعة

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعة 29 رمضان الموافق 22 مايو 2020م.وسيتم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية في بث مباشر على صفحة الفيس بوك في كلمة مباشرة من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وسيتم بثها أيضًا على التليفزيون المصري.وكانت دار الإفتاء أعلنت في وقت سابق أنها الجهة الوحيدة الرسمية المنوط بها إعلان نتيجة استطلاع هلال الشهور العربية، وأن ذلك يتم يوم يوم 29 من كل شهر عربي.