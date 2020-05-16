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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

السبت 16/مايو/2020 - 11:17 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، عن تسجيل 17 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصبح عدد الوفيات حتى الآن 113 حالة.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، أن الإصابات الجديدة هي الأقل لليوم الثاني منذ تنفيذ قرار حظر على التحركات في 18 مارس الماضي بهذه البلاد، ليصبح عدد إجمالي الإصابات 6872 حالة.

جاء ذلك على لسان المدير العام للصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبدالله، في مؤتمر صحفي يومي بخصوص مستجدات الفيروس، مضيفا أن عدد الحالات المتعافية اليوم يبلغ 73 حالة، مما يجعل إجمالي عددها 5512 حالة.

وأفاد بأن إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا يبلغ 1247 حالة، موضحا أنه حتى اليوم، توجد 317 إصابة بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا فما دون.

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