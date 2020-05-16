اختيار 180 شخصا عشوائيا لإجراء فحوصات كورونا يوميا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء اليوم السبت، عن اختيار عينات عشوائية من أفراد المجتمع؛ لعمل فحوصات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت الصحة الكويتية، في بيان صحفي، أنه سيتم اختيار العينة العشوائية اليومية، بطريقة تتناسب مع التوزيع السكاني، بواقع 180 فردا يوميا.وأضافت أنه يتم تحديد العينة المطلوبة بناء على عدد من المعايير، منها ألا يقل العمر عن 18 عاما، ولا يزيد على 70 عاما، إضافة إلى أن عدد الذكور يكون مساويا للإناث، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للفرد المختار للفحص العشوائي، تحدد له تاريخ ووقت ومكان الفحص، وإجراءات الحصول على التصريح للخروج أثناء حظر التجول الشامل.