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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«التعليم» تحسم مصير امتحانات الثانوية العامة غدًا

السبت 16/مايو/2020 - 10:57 م
امتحانات
امتحانات
ريم محمود
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تحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الأحد، القرار النهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة كورونا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غدّا الأحد سيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزيرة الصحة؛ لمناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020.

وناشد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء أي أخبار تنشر عن الثانوية العامة الآن، مشيرًا إلى أن القرارات الرسمية ستصدر غدًا الأحد.

وحول ما نشر خلال الساعات الماضية عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد تغيير في موعد امتحانات الشهادة الثانوية والامتحانات في موعدها التي تم الإعلان عنها من قبل حيث تم الإعلان أن عقدها سيتم في 7 يونيو المقبل.

وأشار الوزير إلى أن القرارات التي سيتم الإعلان عنها غدًا من خلال مجلس الوزراء ستكون قرارات مريحة لأولياء الأمور يوجد لديهم كافة الاختيارات الممكنة إذا كانوا يفضلون استكمال الامتحانات من عدمها.

وأكد وزير التربية والتعليم في تصريحات سابقة له أن صحة طلاب الثانوية العامة هي الأولوية لدى الوزارة، وأن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية الطلاب وعدم إصابتهم بفيروس كورونا تم وضعها على أعلى مستوى حتى توفر للطلاب الأمان والحماية.

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