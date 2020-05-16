مصر تسدد 548 مليار جنيه ديون محلية وخارجية خلال 7 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسارع وتيرة سداد مصر لديونها الخارجية والمحلية خلال العام المالى الحالى 2019- 2020 بقيمة تخطت نصف تريليون جنيه خلال 7 أشهر فقط، إذ سجل إجمالى أقساط وفوائد الديون المسددة 548.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو 2019 وحتى يناير 2020، مقابل 387.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق 2018- 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 44% خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن مصر ضاعفت قيمة أقساط الديون المسددة إلى 246.4 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى 2019- 2020، مقابل 141.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه، كما ارتفعت قيمة فوائد الديون المسددة من 246.6 مليار جنيه لـ301.9 مليار جنيه.وأوضح تقرير الإحصاء أن الديون المحلية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالى الديون المسددة بنسبة 92.3%، حيث بلغت قيمة الديون المحلية المسددة 506.1 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى 2019- 2020، موزعة بين 280.5 مليار جنيه فوائد دين محلى مسددة و225.6 مليار جنيه أقساط ديون محلية مسددة.وفى المقابل قدر إجمالى الديون الخارجية المسددة خلال الفترة نفسها بحوالى 42 مليار جنيه موزعة بين 21.4 مليار جنيه فوائد الدين الخارجى و20.8 مليار جنيه أقساط الدين الخارجى.كما أظهر التقرير نجاح جهود الحكومة فى خفض مستوى كل من الدين المحلى والخارجى نسبةً إلى الناتج المحلى الإجمالى قبل أزمة كورونا، لتهبط نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ28.8% بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 31.7% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، رغم ارتفاع إجمالى الدين العام الخارجى من 93.1 مليار دولار لـ109.4 مليار دولار، كما انخفضت نسبة الدين المحلى من 61.7% لـ58.1%، رغم ارتفاع صافى الديون المحلية من 3.2 تريليون جنيه لـ3.5 تريليون جنيه.