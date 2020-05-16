رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تسدد 548 مليار جنيه ديون محلية وخارجية خلال 7 أشهر

السبت 16/مايو/2020 - 10:49 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
طباعة
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تسارع وتيرة سداد مصر لديونها الخارجية والمحلية خلال العام المالى الحالى 2019- 2020 بقيمة تخطت نصف تريليون جنيه خلال 7 أشهر فقط، إذ سجل إجمالى أقساط وفوائد الديون المسددة 548.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو 2019 وحتى يناير 2020، مقابل 387.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق 2018- 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 44% خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن مصر ضاعفت قيمة أقساط الديون المسددة إلى 246.4 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى 2019- 2020، مقابل 141.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه، كما ارتفعت قيمة فوائد الديون المسددة من 246.6 مليار جنيه لـ301.9 مليار جنيه.

وأوضح تقرير الإحصاء أن الديون المحلية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالى الديون المسددة بنسبة 92.3%، حيث بلغت قيمة الديون المحلية المسددة 506.1 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى 2019- 2020، موزعة بين 280.5 مليار جنيه فوائد دين محلى مسددة و225.6 مليار جنيه أقساط ديون محلية مسددة.

وفى المقابل قدر إجمالى الديون الخارجية المسددة خلال الفترة نفسها بحوالى 42 مليار جنيه موزعة بين 21.4 مليار جنيه فوائد الدين الخارجى و20.8 مليار جنيه أقساط الدين الخارجى.

كما أظهر التقرير نجاح جهود الحكومة فى خفض مستوى كل من الدين المحلى والخارجى نسبةً إلى الناتج المحلى الإجمالى قبل أزمة كورونا، لتهبط نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ28.8% بنهاية سبتمبر 2019 مقابل 31.7% خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، رغم ارتفاع إجمالى الدين العام الخارجى من 93.1 مليار دولار لـ109.4 مليار دولار، كما انخفضت نسبة الدين المحلى من 61.7% لـ58.1%، رغم ارتفاع صافى الديون المحلية من 3.2 تريليون جنيه لـ3.5 تريليون جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

أحمد فلوكس في النيابة بسبب ضرب فرد أمن كومبوند

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

نقل ابن الراقصة دينا للمستشفى (فيديو)

إنفوجراف

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

من الكواليس.. حوار نادر بين مصطفى محمود وسعاد حسنى

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

لاعب سلة أمريكي يطلق حملة تبرعات لاختيار فريقه الجديد

رغم إغلاقه.. رجل يتسلل إلى متحف ويلتقط «سيلفي» في أستراليا

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا فى رواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
مَن سيشارك فى منصة التشارك؟!
ثروت الخرباوي
أمهات من الحياة إلى الشاشة
د.أحمد الخميسى
حتى تراب الوطن.. بطولة
مؤمن المحمدي
لأ لأ لأ
المزيد

الثقافة

فؤاد زويريق لـ ياسر جلال: حان الوقت لتبدأ مسيرة مغايرة

صدور الطبعة الرابعة من «الرحلة 797 المتجهة إلى فيينا» عن دار خطوط

قصة «جميلة» بائعة المشمش.. ولحن سيد درويش «يا بلح زغلول»

حتى آخر رمضان.. تفاصيل برنامج المركز القومى لثقافة الطفل