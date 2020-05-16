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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

الديهي: ما جرى بكوبري ترعة الزمر انتصار للدولة على الفاسدين

السبت 16/مايو/2020 - 10:16 م
الديهي
الديهي
رباب الأهواني
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علق الإعلامي نشأت الديهي، على كوبري ترعة الزمر، قائلًا: "إن الكوبري كان مخططًا لإنشائه منذ عام 2011، وتوقف العمل فيه وفسدت خطة العمل بسبب ما أسموه بالثورة على مبارك".

وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، أن القوانين زمان كانت تخرج لتساعد أصحاب النفوذ، لافتًا إلى أن الدولة الرخوة زمان كانت تنتظر حتى يشبع الفاسد، ثم تعطي البقية للباقين.

وتابع "الديهي": القوانين كانت موجودة لكنها معطلة، الدولة كانت موجودة لكنها كانت دولة رخوة، فيما مضى كانت الدولة مسكينة وغلبانة وطيبة أوي".

وأردف: "علينا أن نفخر بما جرى بكوبري الزمر"، مؤكدًا أن مصر في عهد الرئيس السيسي لن تكون أبدًا هي دولة رخوة أمام الفاسدين، الدولة المصرية لن تسمح لفاسد أن يعطل مشروعاتها وتنميتها".

وأوضح أن هناك قرارًا بأن يتم بناء الكوبري، متابعًا: "الناس اللي تعدت على أرض مش أرضها مش هتاخد مليم تعويض، لكن الناس اللي عندهم أرضهم وشققهم مرخصة هياخدوا تعويضهم".

وأكد أن ما جرى بكوبري الزمر بمثابة انتصار للدولة على المفسدين، معقبًا: "البلكونة بتاعتك ياإما مخالفة، أو لو كنت صاحب حق هتاخود تعويض، الكوبري هيتبني هيتبني مفيش حد على راسه ريشه، الدولة الحالية ليست ضعيفة ولن تسمح لأحد أن يلوي ذراعها".
وأكمل "الديهي": "الفساد كان بيطلع لسانه للدولة زمان، لكن الآن الدولة تخرج الكارت الأحمر للفاسدين والمعتدين".

ويتضمن مشروع كوبرى محور ترعة الزمر الجارى تنفيذه بشارع ترعة الزمر إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3– 4) حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، وبعرض (2– 3) حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائرى والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها، ويكون مسار المشروع يمتد من الطريق الدائرى جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33– 65.5) متر.

ويتقاطع المحور الجديد مع (شارع مستشفى الصدر- شارع الثلاثين- شارع خاتم المرسلين- شارع الهرم- شارع فيصل- محور صفط اللبن- شارع جامعة الدولة العربية- شارع ناهيا- محور 26 يوليو- شارع مطار إمبابة)، ويتم حاليًا العمل فى تنفيذ القطاع الأول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوبًا حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، وسيتم تقسيم القطاع الأول إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازى بطول هذا القطاع الذى يشكل رابطًا بين دائرى المنيب، وشوارع (مستشفى الصدر- خاتم المرسلين- الثلاثينى- الهرم- فيصل)، ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

كما يربط الطريق الجديد العديد من المحاور المرورية بمترو الأنفاق: ومنها "محطة المنيب- محطة أم المصريين- محطة الجيزة- محطة الملك فيصل- محطة جامعة القاهرة- محطة البحوث- محطة السودان- محطة إمبابة- محطة القومية العربية"، فضلًا عن أنه رابط إضافى للطريق الدائرى، مما يخفف الضغط على "محور المريوطية- منزل المنيب- البحر الأعظم- ربيع الجيزى".

ويتقاطع المحور الجديد مع أكبر المحاور المرورية العرضية، وهى: "محور 26 يوليو- محور صفط اللبن- محور روض الفرج- شارع الهرم- شارع الملك فيصل- امتداد شارع جامعة الدول العربية"، ومن المتوقع أن يستفيد من المحور 150000 سيارة فى اليوم الواحد من سكان المناطق المحيطة بالمحور، ويربط بين العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل القاهرة الكبرى، ومنها "محطة قطارات الجيزة- مركز النقل العام بالمنيب- موقف الصعيد- مركز النقل العام بميدان الجيزة- مركز النقل العام بإمبابة- مركز النقل العام بروض الفرج".

ويعتبر المحور من الشرايين المهمة التى تربط العديد من الكتل السكنية "المنيب– العمرانية– بولاق الدكرور– العجوزة– أرض اللواء– إمبابة– الوراق– أوسيم– روض الفرج"، ويقوم المحور على أساس الاستفادة من مسار المجرى المائى، بالإضافة إلى الطريق المحيط بترعة الزمر لخلق محور مرورى سريع بعرض يتراوح من 35– 55 مترًا، ويختصر زمن الرحلة على امتداد خط المحور إلى 10 دقائق تقريبًا.

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