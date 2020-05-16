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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مقتل تاجرى مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية

السبت 16/مايو/2020 - 10:14 م
تاجري مخدرات
تاجري مخدرات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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قتل عنصران إجراميان (تاجرا مخدرات) خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، كما تم ضبط 1.5 كيلو جرام هيروين وأسلحة نارية وذخائر.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية دون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اتجار عنصرين شديدي الخطورة (عاطل مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكم جناية من بينها 9 أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره بعدد 5 قضايا - مُقيم دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأحد أعوانه - مُقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) في المواد المخدرة (هيروين) مُتخذين من منطقة طريق جنيفة وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر، لحماية نشاطهما الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما من خلال أكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وعند اقترابهما مُستقلًا كل منهما دراجة نارية ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على (1.5 كيلوجرام لمخدر الهيروين – رشاش متعدد - بندقية آلية - طبنجة - عدد 295 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي - 3 ميزان حساس - 3 هواتف محمولة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تاجري مخدرات
تاجري مخدرات
تاجري مخدرات
تاجري مخدرات
تاجري مخدرات
تاجري مخدرات

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