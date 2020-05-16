لوجانسك شرق أوكرانيا: اكتشاف مخبأ للذخيرة والعبوات المتفجرة

أعلنت النيابة العامة بجمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة ذاتيا شرق أوكرانيا، اكتشاف مخبأ للذخائر والعبوات المتفجرة داخل أراضي الجمهورية.ذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم السبت، أنه على بعد نحو 1.5 كيلومتر من قرية بانتشينكوفو بمنطقة سفيردلوفسك في الجمهورية، تم العثور على كيس تم تمويهه بين الأشجار في غابة، وبداخله ذخيرة ومتفجرات.وأشار البيان إلى أنه تم العثور في الكيس، على عبوات "تي إن تي" وزنها الإجمالي 1.6 كجم، وكذلك على بعض الصواعق الكهربائية، وأكثر من 1.8 ألف طلقة من العيارات المختلفة، والقنابل اليدوية.وتشهد هذه المنطقة، منذ ربيع عام 2014، عملية عسكرية تقوم بها قوات كييف، ضد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا الاستقلال عن أوكرانيا في فبراير 2014.